- Razboi in Ucraina, ziua 181. Liderul de la Kremlin a decorat-o post-mortem pe Daria Dughina, fiica apropiatului sau Aleksandr Dughin. Totodata, Putin nu va renunta niciodata la Ucraina, este de parere generalul Mircea Mindrescu, care a analizat harta razb

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat cetațenii țarii sa fie in alerta inainte de Ziua Independenței de miercuri, care are loc la exact 6 luni de la inceputul invaziei rusești. Liderul de la Kiev spune ca rușii ar putea pregati „ceva urat și violent”. Luptele din Ucraina au continuat…

- Președintele Turciei, se pare ca iși ia in serios rolul de mediator in razboiul din Ucraina. Dupa vizita sa la Lvov și intrevedere cu președintele Ucrainei, dar și cu secretarul general al ONU, oficialul de la Ankara a anunțat ca va cere lui Putin „pace in lume”. Aceste declarații au fost facute intr-un…

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar

