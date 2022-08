Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 181. Liderul de la Kremlin a decorat-o post-mortem pe Daria Dughina, fiica apropiatului sau Aleksandr Dughin. Totodata, Putin nu va renunta niciodata la Ucraina, este de parere generalul Mircea Mindrescu, care a analizat harta razb

- Razboi in Ucraina, ziua 180. Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, premierul in functie al Marii Britanii, Boris Johnson, si cancelarul german, Olaf Scholz, au evidentiat, duminica, importanta securizarii cen

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizeaza ca Rusia „ar putea incerca sa faca ceva deosebit de urat” in preajma Zilei Independenței Ucrainei de miercuri. Fiica politologului Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, a murit in explozia masinii in care se afla.

- Rusia mobilizeaza militarii rezerviști din intreaga țara sa mearga pe frontul din Ucraina, potrivit serviciilor de informații britanice. Multe dintre unitațile de rezerviști sunt trimise pe front cu vehicule blindate din depozitele armatei ruse.