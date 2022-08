Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 175. ​​​​​​​Secretarul general al ONU și presedintele Turciei merg in Ucraina, unde se vor intalni cu Zelenski. Tentativa rușilor de a patrunde la nord de Sloviansk a fost zadarnicita, iar in sudul Donețkului se dau noi batalii. St

- Razboi in Ucraina, ziua 175. ​​​​​​​Tentativa rușilor de a patrunde la nord de Sloviansk a fost zadarnicita, iar in sudul Donețkului se dau noi batalii. Intre timp, Starea de urgenta a fost prelungita in regiunea Crimeea, anexata de Rusia, iar agenti ai F

- Razboi in Ucraina, ziua 145. Zelenski ii demite pe șeful serviciului de securitate de stat și pe procurorul general. Ivan Bakanov este acuzat ca nu s-a implicat suficient in apararea Harkovului și ca ”s-a gandit doar la sine”.

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat livrarile de armament in Ucraina, lansand o provocare adresata natiunilor occidentale privind un conflict extins, dar pledand pentru negocieri, in timp ce presedintele Volodimir Zel

- UPDATE 4 Tarile occidentale trebuie sa se pregateasca de „un razboi de uzura” pe „termen lung” in Ucraina, a avertizat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg la Washington, dupa o intrevedere cu presedintele american Joe Biden, relateaza AFP. „Trebuie sa fim pregatiti pe termen lung. Pentru…