Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 175. ​​​​​​​Secretarul general al ONU și presedintele Turciei merg in Ucraina, unde se vor intalni cu Zelenski. Tentativa rușilor de a patrunde la nord de Sloviansk a fost zadarnicita, iar in sudul Donețkului se dau noi batalii. St

- Razboi in Ucraina, ziua 175. ​​​​​​​Secretarul general al ONU și presedintele Turciei merg in Ucraina, unde se vor intalni cu Zelenski. Tentativa rușilor de a patrunde la nord de Sloviansk a fost zadarnicita, iar in sudul Donețkului se dau noi batalii. St

- Razboi in Ucraina, ziua 175. ​​​​​​​Secretarul general al ONU și presedintele Turciei merg in Ucraina, unde se vor intalni cu Zelenski. Tentativa rușilor de a patrunde la nord de Sloviansk a fost zadarnicita, iar in sudul Donețkului se dau noi batalii. St

- Razboi in Ucraina, ziua 175. ​​​​​​​Secretarul general al ONU și presedintele Turciei merg in Ucraina, unde se vor intalni cu Zelenski. Tentativa rușilor de a patrunde la nord de Sloviansk a fost zadarnicita, iar in sudul Donețkului se dau noi batalii. St

- Razboi in Ucraina, ziua 175. ​​​​​​​Tentativa rușilor de a patrunde la nord de Sloviansk a fost zadarnicita, iar in sudul Donețkului se dau noi batalii. Intre timp, Starea de urgenta a fost prelungita in regiunea Crimeea, anexata de Rusia, iar agenti ai F

- In opinia publicistul rus Piontkovski, Putin cauta o incetare a focului pentru a opri contraofensiva Fortelor Armate si a preveni eliberarea Hersonului, ceea ce ar duce la un dezastru politic in Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 145. Zelenski ii demite pe șeful serviciului de securitate de stat și pe procurorul general. Ivan Bakanov este acuzat ca nu s-a implicat suficient in apararea Harkovului și ca ”s-a gandit doar la sine”.

- Razboi in Ucraina, ziua 137. Cel puțin patru civili au fost uciși, sambata, de o lovitura efectuata de armata rusa asupra orașului Siversk din regiunea Donețk. De asemenea, rușii au bombardat puternic localitatea Drujkivka, situata tot in Donețk, unde au