- Trupele chineze se vor deplasa in Rusia pentru a lua parte la exercitii militare comune conduse de tara gazda si la care participa India, Belarus, Mongolia, Tadjikistan si alte tari, a declarat miercuri Ministerul chinez al Apararii.

- Imaginile in infraroșu din satelit, concepute pentru a masura nivelul de umiditate și starea de sanatate a terenurilor agricole, sugereaza ca culturile de baza, cum ar fi graul, sunt in stare proasta și in scadere accentuata in randul principalilor exportatori, inclusiv Ucraina, SUA și India. Totuși,…

- Renuntarea gratuita la subsidiara rusa a UniCredit ar fi gresita din punct de vedere moral, a afirmat marti directorul general al grupului bancar italian, Andrea Orcel, transmite Reuters. UniCredit, care are aproximativ 4.000 de angajati si 1.500 de clienti de tip corporate in Rusia, a decis sa deprecieze…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca societatile petroliere rusesti nu-si vor opri sondele de petrol, in pofida sanctiunilor impuse de statele occidentale si a eforturilor acestora de a-si diminua dependenta fata de materiile prime energetice importate din Rusia, relateaza Reuters. Statele…

- Un jurnalist ucrainean a profitat miercuri de vizita ministrului rus de externe, Serghei Lavrov la Ankara pentru a-l provoca sa raspunda la o intrebare la care acesta nu se asteptase in cursul unei conferinte de presa, potrivit AFP. Seful diplomatiei ruse se afla in Turcia pentru a discuta despre instituirea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus, transmite Reuters. Putin a afirmat la TV ca stirile despre o presupusa interdictie de export impusa de Rusia reprezinta „o cacealma”…