- Comisia Europeana considera ca nu ar trebui sa existe „nicio interdicție” privind tranzitul feroviar intre enclava Kaliningrad și restul Rusiei, cu excepția echipamentelor militare, solicitand in același timp controale „specifice și proporționale”, potrivit Le Monde . Bruxellesul a clarificat normele…

- Presedintele Volodimir Zelenski a sugerat marti Consiliului de Securitate al ONU sa trimita o comisie de ancheta la Kremenciuk. Salvatorii continua cautarile prin ruinele centrului comercial din Kremenciuk deoarece zeci de oameni sunt inca disparuți.

- UPDATE 3 Lituania anunța ca masura privind interzicerea tranzitului de marfuri catre enclava rusa Kaliningrad intra in vigoare sambata, potrivit Sky News. Autoritațile lituaniene au declarat ca interdicția de a tranzita pe teritoriul lor bunuri care fac obiectul sancțiunilor UE, intra in vigoare sambata…

- CFR va mobiliza in urmatoarele zile la Galati echipe de muncitori din Adjud si Buzau pentru lucrarile la linia feroviara ce permite transportul trenurilor de marfa din Ucraina, prin Republica Moldova, in Romania. Este vorba de circa 4,7 km de cale ferata pe care compania feroviara si-a propus sa-i reabiliteze…

- Primul soldat rus jucat pentru crime de razboi in Ucraina a fost condamnat la inchisoare pe viata, scrie The Guardian. El pledase vinovat in fata instantei pentru impuscarea unui civil ucrainean neinarmat si declarase ca va accepta orice pedeapsa.

- Razboi in Ucraina, ziua 76. Deasupra uzinei Azovstal inca mai flutura un drapel ucrainean zdrențuit. Soldații adapostiți acolo rezista, dar luptele continua. Intre timp, apar ingrijorari cu privire la posibilitatea ca Rusia sa anexeze regiunile Donetk si

- UPDATE 3 Guvernele statelor membre ale UE s-au apropiat duminica de un acord privind sancțiuni dure impotriva Rusiei, care includ embargoul asupra petrolului rusesc, dar au programat mai multe discuții pentru luni. Guvernele au programat mai multe discuții pentru luni in așa fel incat sa stabileasca…

- Polonia a strans peste 1.000 de declaratii ale martorilor in legatura cu crimele de razboi comise de fortele ruse in Ucraina, a afirmat vineri un ministru adjunct al justitiei polonez, in cadrul unei conferinte internationale organizate in Lituania, informeaza thenews.pl.