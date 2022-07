Stiri pe aceeasi tema

- In cazul anexarii teritoriilor ocupate ale Ucrainei, Putin poate declara direct sau indirect ca doctrina rusa, care permite folosirea armelor nucleare pentru apararea teritoriului Federatiei Ruse, se aplica noilor teritorii anexate.

- Dupa ce fortele ruse au capturat mai multe teritorii cheie din regiunea Luhansk au inceput sa apara intrebari cu privire la capacitatea fortelor ruse de a face fata urmatorului pas in regiunea vecina, insa aparentele pot insela in ce priveste razboiului dus de Rusia in Ucraina, relateaza Daily Beast.

- Razboi in Ucraina, ziua 131. Caderea orașului Lysychansk apropie Rusia de atingerea obiectivului de a prelua Donbasul. Leonid Pasechnik, liderul autoproclamatei Republici Populare Luhansk (RPL), susținuta de Rusia, a declarat regiunea Luhansk "eliberata".

- Rușii pregatesc atacarea orașului Nikolaev. Daca pe cale aeriana nu reușește sa cucereasca acest oras important strategic, fiind situat in sud, intre Crimeea si Odesa, Kremlinul trimite trupele terestre. O coloana de tancuri se indreapta spre acest oraș, ultima „fortareața” dinainte de Odesa. Tancurile…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- UPDATE 2 Rusia „nu inceteaza sa desfașoare operațiuni ofensive” in zonele estice ale Ucrainei, a anunțat luni, Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene, potrivit CNN. In regiunea Harkov, in nord-est, rușii au tras asupra zonelor din nord și nord-estul orașului, au declarat reprezentanții armatei…

- Razboi in Ucraina, ziua a 63-a. Vladimir Putin spune ca spera la o solutie diplomatica, dar bombardamentele continua. Noua strategie a rusilor vizeaza rutele pe care vine armamentul din Occident. Perspectiva ca Europa sa nu mai primeasca gaze rusesti ince