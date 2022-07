Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 144. O lovitura rusa a lovit peste noapte orașul Chuhuiv din nord-estul Ucrainei, in regiunea Harkov, omorand trei persoane și ranind alte trei, a declarat sambata guvernatorul regional

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca Universitatea Pedagogica din orasul Harkov in nord estul Ucrainei a fost distrusa miercuri intr un atac cu rachete rusesti.Cladirea principala, salile de curs, muzeul universitar si biblioteca stiintifica au fost lovite, a spus presedintele Zelenski in discursul…

- Razboi in Ucraina, ziua 101. Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus.

- Este a 98-a zi de razboi in Ucraina. Continua luptele in estul țarii, iar trupele ruse au ocupat mare parte din orașul Severodonețk. Forțele ucrainene au facut progrese in regiunile Herson și Harkov și țin pe loc rețin forțele ruse in Zaporojie.

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- UPDATE 3 Un spital și mai multe apartamente din Harkov au fost lovite noaptea trecuta, anunța serviciile de urgența ucrainene, potrivit BBC. Un spital și zone rezidențiale din orașul Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, au fost lovite de bombardamente in timpul nopții, anunța serviciile de urgența…

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Atacurile in Ucraina au continuat chiar și in ziua de Paște. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.