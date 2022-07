Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 138. Vicepremierul ucrainean i-a indemnat pe civilii din regiunea Herson, ocupata de Rusia, sa se evacueze de urgența, deoarece forțele armate ucrainene pregatesc un contraatac. Intre timp, bilanțul morților dupa bombardamentul rus

- Rușii continua sa bombardeze in permanența regiunea Donbas, dar și zone rezidențiale din regiunea Zaporojie, orașele Harkov și Nikolaev, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a mulțumit Statelor Unite pentru noul pachet de asistența militara, care include lansatoare HIMARS.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca tara sa va invinge in razboiul declansat de Rusia și a facut un nou apel la tarile occidentale sa furnizeze arme grele care ar putea face diferenta pe campul de lupta.

- UPDATE 1 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat sambata soldatilor rusi, recomandandu-le intr-un mesaj video ca „mai bine ar ramane in Rusia decat sa mearga la razboi ca sa moara in Ucraina”, evocand planurile comandamentului rus de a continua ofensiva si de a atrage mai multe forte pe…

- Bombardamentele ucrainene au ucis și ranit proprii civili in Herson, a acuzat duminica Rusia, potrivit Reuters. Moscova și-a indreptat atenția spre sudul și estul Ucrainei dupa ce nu a reușit sa captureze capitala Kiev, intr-un asalt de noua saptamani care a distrus orașe, a ucis mii de civili și a…

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca forțele ruse au capturat orașul-port strategic Mariupol, in sudul Ucrainei. Rusia a afirmat ca a capturat orașul portuar Mariupol, asediat in sudul țarii, cu excepția uzinei siderurgice Azovstal, unde rezista aproximativ 2.000 de luptatori ucraineni.…

- Bombardamente puternice ale armatei ruse au fost, in cea de-a cincizeci și doua zi de razboi in Ucraina, in jurul Kievului, la Lviv și in regiunea de centru și vest a Ucrainei. In jur de 3.000 de soldați ucraineni au murit și alți 10.000 au fost raniți de la debutul invaziei, potrivit președintelui…