- Razboi in Ucraina, ziua 131. Caderea orașului Lysychansk apropie Rusia de atingerea obiectivului de a prelua Donbasul. Leonid Pasechnik, liderul autoproclamatei Republici Populare Luhansk (RPL), susținuta de Rusia, a declarat regiunea Luhansk "eliberata".

- Forțele ruse incearca sa blocheze orașul strategic Lisiceansk din estul Ucrainei dupa ce au devastat Severodonețk. Rusia va trimite in Belarus rachete capabile sa transporte focoase nucleare in urmatoarele cateva luni, a declarat sambata președintele Rusiei, Vladimir Putin.

- UPDATE 5 Kremlinul a criticat din nou aspru sambata actiunile Occidentului cu privire la Ucraina, acuzandu-l ca duce un „razboi hibrid total” impotriva Rusiei si ca a declansat o „explozie de rusofobie din epoca de piatra”, relateaza DPA. Occidentul „ne-a declarat un razboi hibrid total si este greu…

- UPDATE 2 Faptul ca nu a reușit sa impuna o conducere pro-rusa decat intr-un singur oraș ucrainean, Herson, arata eșecul Rusiei de a face progrese in ceea ce privește obiectivele sale politice in Ucraina, potrivit Ministerului britanic al Apararii. In ultima sa informare, citata de BBC, Ministerul britanic…

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Razboi in Ucraina, ziua 50. Armata rusa a avertizat, miercuri seara, ca ar putea ataca centre de comanda din Ucraina, inclusiv din zona capitalei Kiev, ca reactie la "tentative de a comite acte de sabotaj" pe teritoriul Rusiei. Intre timp, Statele Unite a