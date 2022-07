Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a avertizat sambata seara Ucraina sa nu loveasca vreun punct de pe teritoriul țarii sale, altfel se va confrunta cu un raspuns similar, relateaza agenția oficiala belarusa Belta . „Nu vorbesc aiurea. I-am avertizat. Lasa-i sa se gandeasca. Este funcția…

- Legaturile dintre Rusia și Belarus devin tot mai apropiate in condițiile in care Occidentul pune presiune politica asupra Moscovei, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, in timp ce ministrul Apararii de la Moscova, Serghei Șoigu, a a declarat ca cele doua state trebuie sa colaboreze in…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca permiterea președintelui rus Vladimir Putin sa reușeasca in invadarea Ucrainei ar avea consecințe „absolut catastrofale” pentru lume.La cateva ore dupa ce rachete rusești au lovit Kievul, Johnson a lansat, intr-un interviu pentru CNN, un indemn…

- Razboi in Ucraina, ziua 93. Trupele ruse caștiga teren in regiunile din estul Ucrainei, iar bombardamentele sunt tot mai puternice. Ministrul ucrainean de Externe cere mai multe arme, iar cel rus avertizeaza Occidentul cu privire la ”escaladari inacceptab

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Oficialii americani si occidentali cred ca este probabil ca presedintele Vladimir Putin sa declare oficial razboi Ucrainei pe 9 mai, ceea ce ar permite mobilizarea rezervistilor si noi recrutari, in vreme ce armata rusa incearca sa cucereasca estul si sudul Ucrainei. 9 mai, cunoscuta drept "Ziua Victoriei"…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca forțele ruse au capturat orașul-port strategic Mariupol, in sudul Ucrainei. Rusia a afirmat ca a capturat orașul portuar Mariupol, asediat in sudul țarii, cu excepția uzinei siderurgice Azovstal, unde rezista aproximativ 2.000 de luptatori ucraineni.…