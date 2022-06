Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa anunta vineri ca aproape 7.000 de "mercenari straini" - din 64 de tari - au venit in Ucraina de la inceputul razboiului si ca i-a ucis pe aproape 2.000 dintre acestia, relateaza AFP. "Listele noastre, la 17 iunie, contin mercenari si specialisti in armament in total din 64 de tari. De la…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a calatorit astazi cu trenul pana la Kiev, unde s-a alaturat altor trei lideri europeni, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Mario Draghi, care au venit din Polonia, tot cu trenul. Liderii vor avea convorbiri, urmate…

- Portul Mariupol, situat la Marea Azov, care comunica cu Marea Neagra, era inainte de invazia ordonata de Kremlin la 24 februarie cel de-al doilea cel mai important port civil din Ucraina, dupa portul Odesa. El permitea exportarea in masa a uriasei productii ucrainene de cereale, de-acum blocata in tara,…

- Ucraina va lupta pentru controlul asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra "cat va fi necesar", a declarat vineri seful serviciilor de informatii al armatei ucrainene, Kirilo Budanov, informeaza Reuters.

- Doua nave rusesti de patrulare din clasa Raptor au fost distruse, luni dimineata, in apropiere de Insula Serpilor in atacul unei drone ucrainene Bayraktar, potrivit comandantului Fortelor aeriene ucrainene, citat de Ministerul ucrainean al Apararii, informeaza News.ro . ”Doua nave rusesti de patrulare…

- UPDATE 2 Un submarin rusesc cu propulsie diesel staționat in Marea Neagra a fost folosit pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr, relateaza Sky News. In imaginile difuzate de Ministerul rus al Apararii, o salva de rachete a fost vazuta ieșind din mare și zburand spre orizont.…

- Au aparut rapoarte contradictorii de la ucraineni și de la ruși in legatura cu incidentul in care a fost implicata nava de razboi a Rusiei, „Moscova”, din Marea Neagra. Autoritațile ucrainene au anunțat ca au lovit-o cu rachete „Neptun”, provocandu-i pagube grave. La randul sau, Ministerul rus al…

