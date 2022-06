Roaming: Tarife reduse de la 1 iulie 2022

Incepand cu data de 1 iulie 2022 intra in vigoare un nou regulament privind roamingul in retelele publice de comunicatii mobile in interiorul Uniunii (Regulamentul (UE) 2022/612 al Parlamentului si al Consiliului din 06 aprilie 2022 privind roamingul in retele publice de comunicatii mobile in interiorul Uniunii), care… [citeste mai departe]