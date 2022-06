Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 122. Rusii au bombardat un centru de cercetare nucleara din Ucraina. "Probabilitatea unor noi daune care pot afecta in mod direct starea de siguranța nucleara și de radiații ramane ridicata ladirea se afla in orașul nord-estic Hark

- Pe 18 iunie, generalul de brigada Stanislaw Kozei, fost sef al Biroului de Securitate Nationala polonez, a declarat ca daca Rusia va continua sa bombardeze zonele de granita ale Ucrainei cu Polonia, Varsovia ar putea prelua apararea antiaeriana regiunilor de vest ale acesteia.

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- UPDATE 2 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat vineri Occidentul ca duce un „razboi total” impotriva Rusiei si a apreciat ca acesta va dura „multa vreme”, transmite AFP. „Occidentul a anuntat un razboi total impotriva noastra, impotriva intregii lumi rusesti”, a spus Lavrov la o reuniune…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a acuzat marti Occidentul ca „prelungeste” conflictul din Ucraina prin livrarea de arme catre Kiev. „SUA și statele occidentale pe care le controleaza fac totul pentru ca operațiunea militara speciala sa dureze cat mai mult posibil. Livrarile tot mai mari de…

- Razboi in Ucraina, ziua 47. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a transmis ca bombardamentele nu vor inceta pana nu se va ajunge la un acord intre cele doua țari. Tancuri germane vor intra in lupta contra Rusiei pentru prima data de la sfarșitul cel