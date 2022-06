Stiri pe aceeasi tema

- Moscova indeamna luptatorii ucraineni care se adapostesc in uzina Azot sa „depuna armele” și promite ca va deschide miercuri, 15 iunie, coridorul umanitar pentru civili. Rusia spune ca le-a oferit luptatorilor ucraineni adapostiți in uzina chimica Azot din orașul Severodonețk, din estul Ucrainei, șansa…

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca, astazi, incepand cu ora 08.00 vor fi demarate actiuni pentru evacuarea civililor blocati in orasul Mariupol, oras distrus in totalitate de bombardamentele rusilor. Totodata, Zelensk

- Ucraina incearca evacuarea oamenilor de la Mariupol, insa Rusia respinge toate propunerile, a declarat sambata Mykhailo Podolyak, consilier al președintelui ucrainean. Potrivit acestuia, Moscova nu vrea sa permita crearea niciunui coridor umanitar. „Distrugerea orașului Mariupol și a luptatorilor de…

- Președintele american Joe Biden l-a acuzat pe Vladimir Putin de genocid. Așa a descris liderul de la Casa Alba uciderea civililor in Ucraina. Oficialii americani au mai acuzat și in trecut Rusia de comiterea de crime de razboi - Biden chiar l-a numit direct pe liderul de la Kremlin criminal de razboi.…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat un armistițiu in Mariupol, joi, 31 martie, pentru evacuarea civililor, „cu participarea directa a reprezentanților Inaltului Comisariat al ONU pentru refugiați și ai Comitetului Internațional al Crucii Roșii”. Ministerul rus al Apararii a anunțat miercuri seara un…