- UPDATE Pozitia fortelor ucrainene care lupta in orasul Severodonetk din estul Ucrainei „s-a inrautatit putin”, a apreciat luni guvernatorul regiunii Lugansk, Serhi Gaidai, citat de Reuters. „Aparatorii nostri au reusit sa intreprinda un contraatac o vreme; au eliberat mai mult de jumatate din oras.…

- Pozitia fortelor ucrainene care lupta in orasul Severodonetk din estul Ucrainei ‘s-a inrautatit putin’, a apreciat luni guvernatorul regiunii Lugansk, Serhi Gaidai, citat de Reuters. ‘Aparatorii nostri au reusit sa intreprinda un contraatac o vreme; au eliberat mai mult de jumatate din oras. Insa acum…

- Ucraina, preturile la energie, politica europeana de aparare comuna si problemele create de razboiul ruso-ucrainean pentru securitatea alimentara vor fi principalele teme ale summitului UE din 30-31 mai, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, care a indemnat statele UE…

- Serviciile de informatii ucrainene estimeaza ca razboiul cu Rusia s-ar putea prelungi cel putin pana la sfarsitul anului, intrucat presedintele rus Vladimir Putin nu este dispus sa renunte la planurile sale de cucerire si accepta o confruntare prelungita cu Ucraina, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Situatia de pe teren in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, unde armata rusa a facut progrese in ultimele zile, ‘se inrautateste din ora in ora’, a declarat marti guvernatorul regional Serhii Gaidai, noteaza AFP. ‘Situatia este foarte dificila si, din pacate, nu face decat sa se agraveze. Se inrautateste…

- Kievul a completat un chestionar ce va constitui un punct de plecare pentru ca Uniunea Europeana sa decida cu privire la aderarea Ucrainei, a declarat Ihor Jovkva, adjunctul sefului Oficiului presedintelui Volodimir Zelenski, transmite Reuters.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i a…

- Prim-ministrii Republicii Cehe, Poloniei si Sloveniei se vor deplasa marti la Kiev, pentru o intrevedere cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in calitate de reprezentanti ai liderilor Uniunii Europene (UE), a anuntat premierul ceh Petr Fiala pe retele de socializare, informeaza Reuters si AFP.…

- Revenirea in țara are loc dupa ce presedintele Volodimir Zelenski a semnat marti un decret de rechemare a tuturor fortelor de mentinere a pacii pentru a se alatura efortului de razboi in tara, a relatat presa ucraineana.Ucraina va repatria militarii si echipamentele, inclusiv elicopterele, din misiunile…