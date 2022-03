O recompensa de 1.000.000 de dolari pentru arestarea președintelui rus Vladimir Putin a fost oferita ofițerilor militari de catre antreprenorul rus Alex Konanikin, intr-o postare pe care a publicat-o pe rețelele de socializare. „Promit sa platesc 1.000.000 de dolari ofițerului (ofițerilor) care, respectandu-și datoria constituționala, il aresteaza pe Putin ca criminal de razboi in conformitate […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Un milion de dolari pe capul lui Putin! Prima recompensa oferita de oligarhi first appeared on Ziarul National .