Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 29. Astazi va avea loc summit-ul NATO la Bruxelles, cea mai importanta intalnire a șefilor de state și guverne din NATO, unde se va discuta despre razboiul din Ucraina. Joe Biden, președintele Statelor Unite, dar și președintele Kl

- Razboi in Ucraina, ziua 29. Astazi va avea loc summit-ul NATO la Bruxelles, cea mai importanta intalnire a șefilor de state și guverne din NATO, unde se va discuta despre razboiul din Ucraina. Joe Biden, președintele Statelor Unite, dar și președintele Kl

- Razboi in Ucraina, ziua 29. Astazi va avea loc summit-ul NATO la Bruxelles, cea mai importanta intalnire a șefilor de state și guverne din NATO, unde se va discuta despre razboiul din Ucraina. Joe Biden, președintele Statelor Unite, dar și președintele Kl

- Razboi in Ucraina, ziua 29. Astazi va avea loc summit-ul NATO la Bruxelles, cea mai importanta intalnire a șefilor de state și guverne din NATO, unde se va discuta despre razboiul din Ucraina. Joe Biden, președintele Statelor Unite, dar și președintele Kl

- Presedintele american Joe Biden pleaca miercuri spre Bruxelles, unde va discuta cu liderii europeni despre invazia Rusiei in Ucraina și vor fi anunțate noi sanctiuni impotriva Moscovei, au declarat surse citate de Reuters.

- Casa Alba a dezmințit, duminica, speculațiile din ultima vreme privitoare la o eventuala vizita a președintelui Statelor Unite, Joe Biden, in Ucraina, in cadrul deplasarii in Europa in aceasta saptamana. Jen Psaki, secretar de presa a președinției americane, a transmis pe Twitter: ”Deplasarea se va…

- Cateva mii de ucraineni s-au adunat sambata la Kiev pentru a-și arata unitatea, pe fondul temerilor legate de o invazie rusa, in timp ce liderul ucrainean le-a spus oamenilor sa nu intre in panica și a ripostat la ceea ce el a spus ca este o abundența de previziuni sumbre despre razboi din media. Reuters…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a asigurat duminica la postul NBC ca nu are ”nicio indoiala” asupra determinarii Germaniei in fata Rusiei, in contextul in care Berlinul si-a atras critici pentru refuzul de a livra arme Kievului si pentru pozitiile rezervate referitoare la sanctiunile impotriva…