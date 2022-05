Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 84. Seful grupului de lupta NATO in Romania a explicat pentru Antena 3 stadiul operațiunilor desfașurate de grupul tactic de militari francezi si americani care se antreneaza alaturi de militarii romani in tara noastra.

- Intrebat marti seara, intr-o emisiune la TVR, ce parere are despre prestatia autoritatilor romane cu privire la conflictul armat din Ucraina, Catalin Drula a raspuns: “Timida si de follower, adica cei care urmeaza pe ceilalti”. “Am fi putut fi primii in anumite masuri incepand din primele zile, de…

- "Razboiul din Ucraina, pornit in mod ilegal de Rusia, a creat multe probleme in vecinatate, legate nu doar de provocarile de securitate din regiune, pentru securitatea europeana si euroatlantica, ci si pentru tarile vecine Ucrainei, iar Republica Moldova a trebuit sa faca fata unui numar mare de refugiati",…

- Anonymous a publicat duminica o lista cu soldatii rusi care lupta in razboiul din Ucraina. Ar fi vorba despre datele personale ale celor 120.000 de soldati rusi care au fost trimisi de Putin in „misiunea speciala”.

- Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a vorbit despre bombardamentele asupra capitalei Ucrainei și a dezvaluit planurile Rusiei in Europa de Est. Intr-un interviu pentru Antena 3, fostul mare boxer a declarat ca Romania este in pericol din cauza rușilor și ca armata lui Putin nu se va opri la Ucraina.…

- Fostul premier Victor Ponta a vorbit, duminica, la Romania TV, despre razboiul din Ucraina si consecintele pe care acest conflict il vor avea asupra economiei Romaniei si a statelor europene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Șeful securitații ucrainene, Oleksiy Danilo, a declarat: „Suntem conștienți de operațiunea speciala care pe care urma sa o puna in aplicare Kadiroviți pentru a-l elimina pe președintele nostru”.Danilo a mai spus ca Ucraina a fost informata despre complot de catre membrii ai Serviciului Federal de Securitate…