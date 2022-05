Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 84. Seful grupului de lupta NATO in Romania a explicat pentru Antena 3 stadiul operațiunilor desfașurate de grupul tactic de militari francezi si americani care se antreneaza alaturi de militarii romani in tara noastra.

- Ucraina a propus Rusiei sa elibereze prizonieri de razboi rusi in schimbul evacuarii soldatilor ucraineni raniti din otelaria Azovstal din Mariupol, asediata, a declarat miercuri vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk, potrivit CNN.

- Razboi in Ucraina, ziua 78. Ucraina a oferit Rusiei eliberarea unor prizonieri de razboi ruși in schimbul evacuarii soldaților ucraineni raniți din oțelaria Azovstal din Mariupol, asediata, a declarat miercuri vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk, con

- Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters.…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a declarat miercuri seara, 23 martie, la Antena 3, ca proiectul de lege care putea constitui baza legala pentru instaurarea așa numitei situații de criza in Romania, in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia, și care prevedea, printre altele, ca barbații…