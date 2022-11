Rusia a anunțat, joi, ca a distribuit pașapoarte rusești unui numar de peste 80.000 de locuitori din patru zone din Ucraina pe care le-a „anexat” la teritoriul sau, anexari nerecunoscute de comunitatea internaționala. „De cand cele patru regiuni au fost adaugate la Federația Rusa și in conformitate cu legea, peste 80.000 de persoane au primit […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Rusia distribuie 80.000 de pașapoarte in teritoriile anexate first appeared on Ziarul National .