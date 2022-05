Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a discutat vineri 45 de minute la telefon cu Vladimir Putin și a primit asigurari ca Moscova iși va respecta angajamentele de livrare a gazelor naturale, dar și ca este gata sa discute cu Ucraina despre un schimb de prizonieri, relateaza Reuters.

- Rusia va studia posibilitatea de a face schimb de luptatori din regimentul ucrainean Azov luati prizonieri contra lui Viktor Medvedciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin, a declarat sambata un deputat si negociator rus, Leonid Slutki.

- Razboi in Ucraina, ziua 73. Intr-o rara relatare concordanta a situației, Ucraina și Rusia au anunțat, separat, evacuarea a 50 de civili de la uzina Azovstal, inca aparata de batalionul Azov. Fostul mare șahist Garry Kasparov a analizat la Antena 3 cum a

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, singurul lider occidental care s-a intalnit cu presedintele Rusiei de la inceputul invaziei, spune ca Vladimir Putin are „propria logica de razboi” și crede ca va castiga in Ucraina.

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a anuntat, luni dupa-amiaza, ca a avut o discutie „foarte directa” si „dura”, la Moscova, cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, cerandu-i oprirea razboiului din Ucraina. „Discutia a fost foarte directa, deschisa si dura, nu a fost o vizita de prietenie. Am evocat…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a primit luni pe cancelarul austriac Karl Nehammer, primul lider occidental care efectueaza o vizita la Moscova de la inceputul campaniei militare ruse in Ucraina. Intalnirea a durat 75 de minute, potrivit CNN.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer este primul lider european care se va intalni luni, 11 aprilie, la Moscova, cu președintele Vladimir Putin, de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina. Nehammer, aflat in vizita sambata in Ucraina, a declarat a doua zi ca „intenționeaza sa faca tot posibilul pentru…

- Josep Borrell a acuzat Rusia ca s-a imbarcat intr-o strategie de bombardare sistematica a oraselor ucrainene, altfel spus, a civililor, in contextul esecului unui razboi-fulger dorit de Moscova. Seful diplomatiei europene a mai transmis ca presedintele rus Vladimir Putin va trebui sa dea socoteala pentru…