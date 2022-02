Stiri pe aceeasi tema

UPDATE Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut vineri militarilor ucraineni „sa preia puterea" la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodmir Zelenski…

UPDATE 12 Uniunea Europeana a decis vineri blocarea tuturor activelor presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, si ale ministrului rus de externe, Serghei…

UPDATE 11 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin sa se aseze la masa negocierilor pentru a opri…

UPDATE 10 Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a sustinut vineri ca obiectivul invaziei ruse in Ucraina este sa-i „elibereze" pe ucraineni „de opresiune",…

UPDATE 9 Trupele rusești au intrat in Kiev, au confirmat oficiali ucraineni intr-un tweet, conform BBC. Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca…

UPDATE 6 Trupele ucrainene iși apara pozițiile pe patru fronturi, in ciuda faptului ca sunt in inferioritate numerica, a declarat vineri dimineața un…

UPDATE 4 Alarmele antiaeriene au sunat, in aceasta dimineața, in mai multe orașe din Ucraina, printre care capitala Kiev și Liov, aproape de granița…

UPDATE 2 Doua explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului, la o zi dupa inceputul invaziei ruse in Ucraina. Intr-o postare…