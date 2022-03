Potrivit Pentagonului, rușilor le va mai lua inca 7 zile pentru a inconjura Kievul și intre 4 și 6 saptamani pentru a prelua controlul Ucrainei. Totuși, conflictul – din nou conform SUA – va dura mult timp, chiar 10-20 de ani, și nu va avea un rezultat pozitiv pentru trupele lui Putin, scrie Corriere della […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Pentagonul spune cat va dura conflictul. Putin s-ar putea sa nu apuce pacea first appeared on Ziarul National .