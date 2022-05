Sunt trei luni de cand armata lui Vladmir Putin a declansat „operatiunea speciala de denazificare si pacificare” a Ucrainei. La inceputul celei de a patra luni de razboi, Rusia bombardeaza intens estul țarii. Intre timp apar noi imagini prin satelit surprinse de o companie americana care arata cum forțele ruse au sapat trei gropi comune […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Noi gropi comune pentru victimele din Mariupol. Incap pana la 5000 de cadavre - video first appeared on Ziarul National .