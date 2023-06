Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a declarat marti ca omologii sai din Rusia si Ucraina, Vladimir Putin si Volodimir Zelenski, au acceptat primirea unei misiuni a liderilor africani pentru discutii despre un potential plan de pace.Natiuni africane au lansat o initiativa de pace pentru…

- Unul dintre cei mai apropiați susținatori ai președintelui rus, Vladimir Putin, afirma ca Statele Unite ar fi implicata intr-un complot pentru a prelua controlul Rusiei in cazul unei erupții apocaliptice a vulanului Yellowstone din Wyoming, SUA, scrie Yahoo News.Nikolai Patrușev, președintele Consiliului…

- Seful Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB), Aleksandr Bortnikov, a acuzat ieri Ucraina si Occidentul ca incearca sa ii incite pe rusi la sabotaj si rebeliune armata pe fondul ofensivei din Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Serviciile de securitate ucrainene si sefii lor occidentali au…

- Moscova doreste ca orice negocieri de pace in Ucraina sa se concentreze pe crearea unei "noi ordini mondiale", relateaza The Guardian, care preia declaratii citate de AFP ale ministrului de externe Serghei Lavrov, aflat in vizita in Turcia. Discutiile de pace privind Ucraina vor fi posibile doar daca…

- Tarile occidentale vor trebui sa sprijine Ucraina inca pentru mult timp, in contextul invaziei ruse din aceasta tara, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu aparut joi in cotidianul The Guardian, potrivit DPA. Presedintele rus Vladimir Putin „nu intentioneaza sa obtina…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin se intalnește la Kremlin cu președintele chinez Xi Jinping, aflat intr-o vizita de trei zile la Moscova, potrivit agenției de presa ruse de stat RIA, citata de The Guardian . „Este simbolic faptul ca in urma cu exact 10 ani Xi Jinping a efectuat prima sa vizita in…

- Razboi in Ucraina, ziua 389. Activisti pro-Kremlin au protestat sambata la Moscova in fata ambasadelor a 20 de tari considerate de Rusia drept "neprietenoase", cu ocazia aniversarii a noua ani de la anexarea Peninsulei Crimeea, informeaza AFP.