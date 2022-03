Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a avertizat miercuri ca trimitere unor forte de mentinere a pacii in Ucraina poate conduce la o confruntare directa intre NATO si Rusia, iar la scurt timp, Kremlinul a atentionat de asemenea ca orice posibil contact intre armata rusa si fortele NATO ar putea…

- Razboi in Ucraina, ziua 28. Chiar daca bombardamentele de la Mariupol s-au intețit, iar o uzina a fost atacata cu bombe, ucrainenii refuza sa capituleze. Asta in timp ce Volodimir Zelenski insista asupra unei intalniri directe cu Vladimir Putin.

- ​​Este cea de-a 24-a zi de razboi in Ucraina, iar sirenele continua sa rasune constant in orașele ucrainene bombardate de armata rusa. Primarul din Mariupol a anunțat ca luptele au ajuns in centrul orașului. De cealalta parte, liniile rusești de inaintare spre Kiev au fost blocate. Presedintele ucrainean…

- Volodimir Zelenski a decis retragerea trupelor ucrainene, precum și a aparaturii de razboi din toate misiunile de pace din lume. Ulterior, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj dur pentru Occident.

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a fost intrerupta, din nou, de bombardamente. Un atac masiv a fost lansat de rusi in orasul Vinita din centrul tarii, iar presedintele Volodimir Zelenski a

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Kremlinul a trimis, din Africa, peste 400 de mercenari din grupul paramilitar Wagner, la Kiew, pentru a-i asasina pe președintele Volodimir Zelenski și pe membrii guvernului sau. Mercenarii ar avea ordin de la Vladimir Putin ca sa-l elimine pe Zelensky – și pe alte 23 de personalitați guvernamentale…