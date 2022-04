Slovacia este in discuții cu aliații cu privire la un acord care ar putea permite Bratislavei sa trimita avioane de lupta MiG-29 in Ucraina, a declarat luni prim-ministrul Eduard Heger. El a precizat insa ca are nevoie de garanții ca propriul spațiu aerian va fi aparat. Kievul a cerut guvernelor occidentale mai multe arme și […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Dupa sisteme S-300, Slovacia trimite avioane MiG-29 Kievului / Bratislava da lecție Occidentului first appeared on Ziarul National .