Stiri pe aceeasi tema

- Este a zecea zi de razboi! Astazi s-au implinit 10 zile de cand armata lui Vladimir Putin a atacat pentru prima data Ucraina. Primarul orașului Mariupol a declarat ca orașul a fost supus unei blocade. Doua persoane, dintr-o echipa de jurnaliști britanici, au fost impușcați in timp ce se aflau intr-un…

- RAZBOI in UCRAINA, ziua 10: Orașul Trosteaneț a fost ocupat de ruși. Portul strategic Mariupol supus unei „blocade” RAZBOI in UCRAINA, ziua 10: Orașul Trosteaneț a fost ocupat de ruși. Portul strategic Mariupol supus unei „blocade” Orașul Trosteaneț din regiunea Sumi a fost ocupat de ruși, in timp ce…

- Ucraina se confrunta deja cu o ”catastrofa umanitara”, iar daca trupele ruse continua sa inconjoare si sa bombardeaze marile orase, din urmatorul val de refugiati vor face parte probabil oameni mai vulnerabili la boli și ”doar cu hainele de pe ei”, a declarat joi directorul regional OMS pentru Europa,…

- Din urmatorul val de refugiati care va fugi din Ucraina vor face parte probabil persoane mai vulnerabile la boli si dificultati financiare decat cei un milion de oameni care deja au plecat din tara pentru a scapa de invazia rusa, a declarat joi pentru Reuters directorul regional OMS pentru Europa, Hans…

- In semn de solidaritate cu criza umanitara a refugiaților de razboi din Ucraina, Marele Ecran impreuna cu Digital Cube organizeaza proiecția filmului „Donbass”, vineri 4 martie, de la ora 19, la Faber. Intrarea la film se va face pe baza de donații (20 de lei, suma minima recomandata). Donațiile stranse…

- SUA avertizeaza Ucraina ca rușii vor incepe invazia in 48 de ore. Ce consecințe ar avea asupra Romaniei un razboi in țara vecina Statele Unite avertizeaza Ucraina ca va avea loc o invazie rusa la scara larga in 48 de ore. Administrația președintelui Joe Biden a avertizat guvernul ucrainean ca cele mai…

- Organizatiile umanitare vor fi in incapacitatea de a raspunde nevoilor oamenilor daca ar fi sa izbucneasca un razboi intre Ucraina si Rusia, a declarat miercuri directorul ONG-ului Norwegian Refugee Council, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Cinstit vorbind, nu vom putea raspunde nici macar la…

- Am abordat tema fierbinte, vorbind despre ce se petrece in spațiul european cu unul dintre vecinii noștri, Ucraina și modul in care se implica Rusia. Am prezentat mai multe materiale de presa, preluate chiar din ziare ucrainene sau presa internaționala, dar pentru a ințelege mai bine situația din Ucraina,…