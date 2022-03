RĂZBOI ÎN UCRAINA. Bombele cad la fiecare 10 minute în Mariupol Orașul Mariupol este supus unui bombardament fara discernamant de catre Rusia, potrivit unui ofițer ucrainean din interiorul orașului. Russia deu horas para rendicao de Mariupol, Ucrania negou ultimato esse recusado por Kiev! O que signugica que o que estava ruim pode piorar! pic.twitter.com/Q9yZbUf4DR — falando de defesa (@falandodedefesa) March 21, 2022 „Bombe cad la fiecare […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Bombele cad la fiecare 10 minute in Mariupol first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua a 19-a. Orașul Mariupol a fost bombardat in aceasta dimineața din patru direcții. Rusia și Ucraina se așeaza din nou la masa negocierilor, astazi. Intalnirea se va desfașura online.

- Razboi in Ucraina, ziua a 19-a. Orașul Mariupol a fost bombardat in aceasta dimineața din patru direcții. Rusia și Ucraina se așeaza din nou la masa negocierilor, astazi. Intalnirea se va desfașura online.

- Trupa britanica de rock Pink Floyd s-a alaturat condamnarii invaziei Ucrainei de catre Rusia și a anunțat ca-și retrage toate piesele din 1987 incoace de la furnizorii de muzica din Rusia și Belarus.Sunt retrase și piesele create și produse de David Gilmour de la toți furnizorii de muzica digitala din…

- In Odesa a fost pus un panou rutier care nu contine indicatii de orientare, ci un mesaj adresat invadatorilor rusi intr-un limbaj foarte dur, potrivit unei imagini surprinse de corespondentul Guardian, Shaun Walker Road sign in Odessa Straight on: fuck off Left: fuck off again Right: fuck off to Russia…

- The age gap between the youngest and oldest protesters at anti-war rallies in Russia is impressive. pic.twitter.com/kgjZloxvdb — Christo Grozev (@christogrozev) March 2, 2022 In imagini se observa cum doi polițiști o invita sa paraseasca protestul, in aplauzele tinerilor care scandeaza „Nu razboiului!”.Я…

- The age gap between the youngest and oldest protesters at anti-war rallies in Russia is impressive. pic.twitter.com/kgjZloxvdb — Christo Grozev (@christogrozev) March 2, 2022 In imagini se observa cum doi polițiști o invita sa paraseasca protestul, in aplauzele tinerilor care scandeaza „Nu razboiului!”.Я…

- Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnii a postat o serie de mesaje pe rețelele de socializare pentru a cere demonstrații zilnice in toata Rusia.1/12 We - Russia - want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now.— Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022 Acesta indeamna la mitinguri…

- Dupa ce a parasit Afganistanul in urma cu un an, Ajmal Rahmani a crezut ca isi va gasi un refugiu sigur in Ucraina, insa s-a vazut nevoit sa fuga din nou, de data aceasta in Polonia, impreuna cu alte sute de mii de refugiati, pentru a scapa de bombele lansate de Rusia. „Am fugit de un razboi, iar acum…