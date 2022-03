Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua a 17-a. Sirenele antiaeriene au rasunat la Kiev si Jitomir in dimineata celei de-a 17-a zi a invaziei ruse din Ucraina. Potrivit corespondentului Fox News, la Kiev s-au auzit cele mai puternice bombardamente de la inceputul invazi

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev. Rusii au anuntat si ca permit noi

- Statul Major al armatei ucrainene a anuntat ca trupele ruse se pregatesc sa ia cu asalt capitala Kiev, transmite dpa. In același timp, armata rusa a anunțat ca va „opri focul” și va deschide coridoare umanitare in orașele ucrainene, astazi la ora 10:00, potrivit agenției de presa Interfax. Doua promisiuni…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Vladimir Putin a amenintat vecinii Ucrainei, in special Romania, sa nu permita stationarea avioanelor militare ucrainene. Intre timp, bombardamentele lansate de rusi continua in orasele din Ucraina.