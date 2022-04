Bilanțul copiilor uciși in razboiul declanșat de Rusia in Ucraina a ajuns la 183, in vreme ce alți 342 au fost raniți, relateaza Kyiv Independent. Datele au fost prezentate, luni, de procuroul general al Ucrainei. Bilanțul este unul provizoriu in condițiile in care inca sunt identificate victimele din zonele de conflict și din teritoriile eliberate […] The post Razboi in Ucraina: 183 de copii uciși, 342 raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .