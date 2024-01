Stiri pe aceeasi tema

- Regele Abdullah al Iordaniei a afirmat luni ca Israelul a creat o intreaga generatie de orfani cu razboiul sau brutal din Fasia Gaza, unde aproximativ 30.000 de persoane au fost ucise sau sunt date disparute ca rezultat al conflictului, relateaza Reuters.

- Presedintele american Joe Biden , abordat miercuri in timpul unei reuniuni cu caracter politic cu privire la conflictul intre Israel si Hamas, s-a declarat favorabil unei „pauze” in razboi pentru a permite „prizonierilor” sa paraseasca enclava, transmite AFP. Biden, candidat la al doilea mandat, s-a…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de miercuri, 27 octombrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 27 octombrie, ora 03.40: Liderii UE cer 'culoare umanitare' si 'pauze' in Razboiul din Fasia Gaza / Cei 27 susțin…

- Lideri si ministri de externe din numeroase tari arabe si europene urmeaza sa se intalneasca sambata in Egipt, pentru a discuta criza din Fasia Gaza. Printre participanti se numara presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, regele Abdullah, al Iordaniei, si secretarul general al ONU, Antonio…

- Presedintele american Joe Biden ii primeste vineri la Casa Alba pe presedintii Consiliului European Charles Michel si Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen la un summit UE-Statele Unite, care sa transmita un mesaj de unitate cu privire la Fasia Gaza si Ucraina, relateaza AFP, informeaza News.ro.Aceasta…

- Casa Alba a anuntat ca presedintele american Joe Biden isi amana calatoria planificata pentru miercuri in Iordania, transmite AFP. De asemenea, presedintele Statelor Unite transmite „profunde condoleante” victimelor „exploziei spitalului” din Gaza, conform sursei citate. Acest anunt survine dupa ce…

- Iordania anuleaza summitul tripartit cu presedintele Biden, informeaza AFP. Regele Abdullah al Iordaniei urma sa gazduiasca miercuri pe presedintii Statelor Unite, Egiptului si Autoritatii Nationale Palestiniene pentru un dialog despre repercusiunile periculoase ale conflictului din Gaza, conform anuntului…

- Președintele Joe Biden, care va avea o vizita oficiala in Israel, se va deplasa, de asemenea, la Amman, in Iordania, unde va avea o intrevedere cu regale Abdullah al II-lea, cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi și cu președintele Autoritații Naționale Palestiniene Mahmoud Abbas