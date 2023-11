Stiri pe aceeasi tema

- Israelul și gruparea Hamas au ajuns la un acord menit sa permita eliberarea a numeroși ostatici din Gaza, intr-o pauza de patru zile in conflictele violente și pentru a facilita eliberarea prizonierilor palestinieni. Deși premierul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat hotararea de a continua razboiul…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat marți seara ca razboiul din Fașia Gaza impotriva Hamas va continua pana cand toate obiectivele Israelului vor fi atinse, și anume eliminarea gruparii teroriste care conduce enclava palestiniana, asigurarea eliberarii tuturor ostaticilor și garantarea faptului…

- O reuniune a intregului Guvern urmeaza sa aiba loc dupa reuniunea Cabinetului de Securitate, a anunțat biroul premierului Benjamin Netanyahu, potrivit news.ro.Intalnirea are loc dupa ce șeful guvernului a anunțat marti ”progrese” in vederea unei eventuale eliberari a ostaticilor ținuți de Hamas in Fasia Gaza.”Facem…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit astazi despre posibilitatea unui acord pentru eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas in Fasia Gaza, intr-un interviu acordat postului NBC, relateaza France Presse.