- Fortele armate israeliene au lovit 450 de tinte in ultimele 24 de ore - centre de comandament, puncte de observatie si instalatii de lansarea rachetelor -, in contextul unei intensificari a razboiului in Fasia Gaza, anunta duminica armata israeliana, relateaza CNN, potrivit news.ro.”In cadrul unei…

- Razboiul dintre Israel și Hamas. Israelul afirma ca 150 de „ținte subterane” au fost lovite in Gaza in timpul celui mai puternic bombardament de pana acum. Forțele de Aparare ale Israelului au declarat ca aproximativ 100 de avioane au lovit 150 de ținte subterane ale Hamas din Gaza, in cel mai puternic…

- Armata israeliana a declarat ca avioanele sale au lovit miercuri dimineața infrastructura armatei siriene și lansatoare de mortiere, in ceea ce a descris a fi un raspuns la lansarile de rachete dinspre Siria spre Israel, informeaza Rador Radio Romania.Fortele israeliene (IDF) au declarat ca au identificat…

- Armata israeliana afirma ca evacueaza locuitorii din orașul Kiryat Shmona, situat in nordul țarii, in apropiere de granița cu Libanul, transmite BBC . Ordinul a fost aprobat de ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, și a fost comunicat primarului orașului cu „puțin timp in urma”, au precizat…

- Armata israeliana anunta ca a lovit o „tinta terorista” in sudul Libanului, apartinand gruparii Hezbollah, conform BBC, citat de news.ro.Fortele armate israeliene sustin ca au actionat dupa ce au interceptat doua „tinte neidentificate” deasupra orasului nordic Haifa, care este aproape de granita…

- Armata israeliana a lovit vineri noaptea 750 de ținte militare ale Hamas, inclusiv tuneluri subterane și reședința unor agenți de rang inalt. Israelul transmite ca a ucis un comandant al unitații militare speciale „Nukhba” a Hamas.

- Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat ca au lovit 2.600 de 'ținte teroriste' in Gaza aparținand Hamas și Jihadului Islamic și ca 169 de soldați israelieni au murit in timpul luptelor, scriu The Guardian, BBC și CNN.Numarul persoanelor stramutate in Gaza, acest mic teritoriu dens populat cu…

- Forțele de aparare israeliene au declarat ca avioane de lupta israeliene au lovit peste 200 de ținte in al-Furqan, in Fașia Gaza (centrul terorist din Hamas). “Cu ceva timp in urma, zeci de avioane de lupta au lovit peste 200 de ținte in al-Furqan. Aceasta este a treia lovitura in zona in ultimele 24…