Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au crescut cu mai mult de 4%, dolarul american a crescut in raport cu euro si indicii bursieri au scazut, luni, la nivel mondial, deoarece ciocnirile militare dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas au provocat temeri ca acest conflict s-ar putea raspandi dincolo…

- Programul Alimentar Mondial (PAM) este „profund ingrijorat" de dificultatile de acces la produsele alimentare de baza in zonele afectate de conflictul dintre Israel si Hamas, in special Fasia Gaza, a transmis duminica aceasta agentie a ONU, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. PAM informat…

- Președintele CJ Argeș, Ion Minzina, s-a aflat in Israel alaturi de un grup de pelerini din județ. Președintele Ion Minzina este plecat de o saptamana, așa ca evenimentele interne din partid l-au prins in afara țarii. Acesta se afla intr-o vizita in Israel impreuna cu o delegație de argeșeni dar au reușit…

- A fost declarata stare de razboi in Țara Sfanta dupa ce forțele palestiniene Hamas din Fașia Gaza, au lansat mii de rachete in Israel, sambata dimineața. Ca raspuns, autoritațile israeliene au mobilizat rezerviști, declarand stare de razboi pe teritoriul țarii, informeaza Reuters.Pana acum bilanțul…

- Sirenele rasuna in Israel de la inceputul zilei de sambata, in vreme ce vuietul lansarilor de rachete din Fașia Gaza a putut fi auzit de martori citați de Reuters, potrivit digi24.ro. Premierul Benjamin Netanyahu a spus ca Israel „e in razboi” iar ministrul Apararii a spus ca-l vor caștiga. Cel puțin…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…