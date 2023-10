Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul Israelului la atacurile lansate de gruparea militanta islamista Hamas "va schimba Orientul Mijlociu", a declarat luni, 9 octombrie, premierul israelian Benjamin Netanyahu, in timpul unei vizite efectuate in sudul țarii, informeaza Agerpres citand AFP și DPA."Cu ce se va confrunta Hamas va…

- Bilanțul atacului Hamas asupra Israelului capata proporții catastrofale. Potrivit rapoartelor media ebraice necoroborate, numarul estimat al morților in atacul Hamas și luptele ulterioare a urcat la 800, noteaza The Times of IsraelIntre timp, Ministerul Sanatații spune ca pana in aceasta dupa-amiaza,…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta…

- Peste 700 de israelieni au fost uciși de la inceputul ofensivei mișcarii islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului simbata, a anunțat armata israeliana intr-un nou bilanț publicat luni dimineața, informeaza Agerpres.ro. Armata israeliana a raportat, de asemenea, 2.150 de israelieni raniți incepind…

- Corespondentul diplomatic al Haaretz, Amir Tibon, a fost salvat de armata israeliana dupa ce casa sa din Nahal Oz a fost inconjurata de militanți Hamas, dupa atacul surpriza lansat de gruparea terorista din Fașia Gaza. Intr-o postare pe X, fostul Twitter, el și-a laudat familia și tatal, un general-maior…

- Aviatia israeliana lanseaza in continuare atacuri impotriva obiectivelor Hamas din Fasia Gaza, informeaza Rador Radio Romania.La caderea nopții, armata israeliana a anuntat ca este implicata in continuare in confruntari armate cu militantii palestinieni care s-au infiltrat in orasele israeliene.…

- Presa palestiniana relateaza ca aviația israeliana a bombardat locuința lui Yahya Sinwar, șeful gruparii teroriste Hamas din Fașia Gaza. Nu exista informații suplimentare cu privire la acest atac și nici o confirmare din partea Israelului, noteaza The Times of Israel și The Jerusalem Post.…

- Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. Ambasada Israelului in Romania a anuntat pe pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare”. ”Anunt de ultima ora. Statul Israel se confrunta…