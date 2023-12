Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana le-a cerut locuitorilor din cea mai mare parte a orasului Khan Younis, al doilea ca marime din Fasia Gaza, sa se evacueze in zona Al-Muwasi, un fasie de pamant cu putine facilitati, pe coasta, precum si la anumite adrese, aratate pe o harta interactiva a Fortelor de Aparare Israeliene,…

- Armata israeliana a anuntat ca de la incheierea armistitiului cu Hamas, vineri dimineata, a efectuat lovituri aeriene impotriva a peste 200 de tinte din intreaga Fasie Gaza, in timp ce Ministerul Sanatatii din enclava spune ca atacurile s-au soldat cu cel putin 109 morti, relateaza AFP, conform news.ro."De…

- Armata israeliana (IDF) a anunțat ca oprește operațiunile militare din apropierea unei tabere din Gaza, sambata, timp de patru ore. De asemenea, a fost redeschis coridorul umanitar care leaga nordul și sudul Fașiei Gaza, potrivit Sky News. Israelul intrerupe operațiunile militare timp de patru ore pentru…

- Armata israeliana a inceput marți, 24 octombrie, sa distribuie in Fasia Gaza fluturasi in care locuitorii sunt chemati sa-i transmita, in schimbul protecției și al unor recompense financiare, toate informatiile de care dispun despre ostaticii israelieni capturati de Hamas, scrie Agerpres preluand AFP.Jurnalisti…

- Familiile a 203 persoane au fost informate de fortele armate israeliene (IDF) ca rude ale lor au fost rapite de gruparea islamista palestiniana Hamas si duse in Fasia Gaza, aflata sub asediu.

- Armata israeliana se pregatește sa declanșeze o operațiune de amploare in Fașia Gaza, intr-o mobilizare fara precedent a militarilor care au ordin sa preia controlul in orașul Gaza și sa distruga actuala conducere a enclavei. Razboiul a intrat in a noua zi. Armata spune ca scopul sau final este sa distruga…

- Armata israeliana a transmis, vineri, localnicilor din Gaza City sa evacueze orasul si sa plece catre sud, afirmand ca va "continua sa actioneze semnificativ" in acest oras, denumit "o zona unde au loc operatiuni militare" relateaza Reuters preluat de Rador Radio Romana.De asemenea, armata i-a avertizat…

- Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. Ambasada Israelului in Romania a anuntat pe pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare”. ”Anunt de ultima ora. Statul Israel se confrunta…