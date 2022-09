Un fost general NATO a avertizat ca Alianța nu este pregatita sa se angajeze intr-un razboi cu Rusia in cazul in care invazia acesteia in Ucraina se va transforma in „cel mai rau scenariu”. Generalul Sir Richard Shirreff, care a ocupat funcția de adjunct al comandantului suprem aliat in Europa intre 2011 și 2014, a […] The post Razboi direct cu Rusia. Un general NATO avertizeaza: Alianța, nepregatita pentru declanșarea Articolului 5 first appeared on Ziarul National .