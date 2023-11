Stiri pe aceeasi tema

- Pe harta locațiilor pentru noi investiții se numara cel puțin trei unitați in București și cate una in Constanța, Timișoara, Targu Jiu, Craiova, dar și in alte orașe din țara; Toate proiectele de investiții sunt realizate in regim de parteneriat, alaturi investitori strategici; Viitorul complex de medicina…

- La sfarșitul saptamanii trecute, oamenii aflați in piața de vechituri Ocska din Piața Mehala au avut parte de o surpriza de proporții, concertul – surpriza oferit de Mircea Baniciu, Teo Boar și Vlady Cnejevici fiind unul care a declanșat aplauze furtunoase la fața locului. Evenimentul a facut parte…

- RASUCIREA. 5 niveluri pentru edificarea Banatului EternKunsthalle Bega, Timișoara, 13.10.2023 — 11.02.2024Concept: Calin Dan Curatori: Calin Dan & Celia Ghyka Fundația Calina, prin Kunsthalle Bega, prezinta: „RASUCIREA. 5 niveluri pentru edificarea Banatului Etern”, autori Calin…

- Pe data de 27 octombrie, Centrul Regional de Afaceri din Timișoara va gazdui cea de-a 30-a ediție, aniversara, a Galei Excelenței in Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș, desfașurata sub sloganul: “TOP 30 – Impreuna pentru afaceri de succes”. Eveniment simbol al elitei afacerilor timișene, ediția…

- Consiliul Județean Timiș nu poate face singur podul peste Mureș de la Cenad, dar poate face cu bani europeni studiul de fezabilitate al investiției. Ministrul Sorin Grindeanu a semnat, de curand, la Timișoara, acordul de realizare al acestui pod, iar acum autoritațile județene depun cerere pentru realizarea…

- Miercuri seara, curtea cu castan a Casei Artelor din Timișoara a fost gazda lansarii carții „Cum am devenit o Flower Power fugara“, de Rodica Gurtler, aparuta la editura Brumar. In cuvantul sau de introducere, Mimo Obradov a rememorat cateva intamplari deosebite din „perioada de aur a rockului timișorean“…

- Sambata seara, malul Begai a fost colorat cu o porție cat se poate de gustoasa de „folk/rock/altfel“ o specialitate sonora inventata de Razvan Stoichița (Ravi) și colegii sai din TrupaHazard, care au susținut un concert care s-a lasat cu aplauze prelungite la Porto Arte. Printre melodiile care s-au…

- Circuitul național de baschet 3x3 Sport Arena Streetball și-a incheiat sezonul regulat cu etapa a 5-a in Timișoara. Simona Amanar, multiplu medaliata olimpica, mondiala și europeana, a trait la intensitate maxima meciurile dramatice din fazele finale ale turneului. CSM Constanța la feminin, 21-11 cu…