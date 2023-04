Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu valabil pentru zona de munte a județului Suceava. Codul portocaliu este valabil incepand de astazi, 17 februarie, de la ora 20:00 și pana sambata, 19 februarie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat in…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu, a semnat miercuri, 15 februarie 2023, contractele de finantare pentru renovarea energetica a cladirilor publice din Complexul de servicii comunitare Breaza si din Centrul de servicii comunitare “Sf. Maria“ – Valenii de Munte. Fondurile vor…

- Sambata spre duminica noaptea, pompierii maramureșeni au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea a cinci incendii pe raza județului Maramureș. Militarii din cadrul Secției de Pompieri Vișeu de Sus au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case. Focul a distrus…

- 20 de persoane, aflate in dificultate pe diferite trasee montane din Romania, au fost salvate de echipajele Salvamont in ultimele 24 de ore. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteorologica cod galben valabila in perioada 1 februarie 2023, ora 10:00 - 3 februarie 2023, ora 10.00, care vizeaza zona de munte a județului Arad.

- Nea Marin a povestit, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca este dezamagit din cauza faptului ca a ramas blocat 8 ore in drum spre munte. Coregraful trebuia sa ajunga la un eveniment important, insa a trebuit sa-l anuleze din cauza faptului ca nu mai ajungea. Iata ce declarații a facut!

- Ninsoarea din ultimele zile din zona de munte a Clujului i-a facut pe oameni sa mearga in stațiunile din județ. La Buscat Baișoara s-a atins capacitatea maxima, locuri de parcare nu mai sunt, iar drumul este blocat.

- Romania este renumita in toata lumea pentru drumurile sale din zona de munte, cu peisaje care lasa fara respirație pe oricine.Toata lumea a auzit despre Transfagarașanul sau Transalpina, dar in Munții Apuseni a aparut un al treilea care le face o serioasa concurența.”Dupa doi ani de la debutul lucrarilor…