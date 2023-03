Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie anunța, in buletinul nivometeorologic, risc mare de avalanșa, pana luni seara, la ora 20:00, la altitudini de peste 1800 de metri in Muntii Rodnei. Riscul este cotat cu patru din cinci de producere a unor avalanse la altitudini de peste 1800 de metri. „La peste…

- Avalanșa in masivul Rodnei, zona Borșa. Din primele informații, este vorba de un grup de turiști straini aflați la schi de tura, o persoana ar fi decedata și doua ar fi disparute. Meteorologii au avertizat de pericolul de avalanșe in munții Rodnei, riscul fiind insemnat pana joi seara, la ora 20.00.La…

- Salvamontiștii avertizeaza ca, pana astazi la ora 20.00, in Munții Fagaraș exista risc maxim de avalanșa. Turiștii sunt rugați de fie atenți. Mai mult, exista risc ridicat de avalanșa și Muntii Tarcu-Godeanu, Parang-Sureanu si Bucegi, unde riscul de avalansa este cotat cu patru, pe o scara de la unu…

- UPDATE 1"Ajunse la unitatea de cazare, fortele de interventie au identificat un numar de 57 de turisti. Pentru a fi evacuati in siguranta, acestia au fost impartiti in doua grupuri. Primul grup, format din 17 persoane, deja se transporta cu un microbuz spre municipiul Pitesti, iar cel de-al doilea grup,…

- O avalansa de mari dimensiuni s-a produs in noaptea de sambata in Muntii Fagaras, in apropierea Cabanei Capra, de unde s-au publicat mai multe imagini cu pagubele produse si masinile acoperite cu zapada. In imaginile postate pe retelele de socializare poate fi vazuta zapada care a intrat in camere.…

- Argeș: Riscul de avalanșa este de gradul 4 la peste 1800 de metri altitudine Riscul de avalanșa este de gradul 4 la peste 1800 de metri altitudine, de gradul 3 la altitudine mai joasa, anunța Salvamont Argeș. Traseele montane nu mai pot fi practicate, din cauza faptului ca platformele potecilor și semnele…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia, joi, asupra pericolului din masivele Retezat, Parang si Straja, unde, la altitudini mari, vantul bate cu aproape 100 de km/h si viscoleste zapada. Exista si riscul de avalansa in zonele cu inclinatie mare. „La altitudini mari este viscol si un viscol…

- Echipele de la Salvamont Neamț intervin in Maisvul Ceahlau pentru a recupera un turist care a suferit traumatisme multiple cand a alunecat pe gheața. „Actiune in derulare – Salvamont Neamt intervine cu doua echipe pentru evacuarea din zona superioara a Masivului Ceahlau a unei victime care a suferit…