Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu (24 WTA, 30 de ani) a reușit un meci fantastic in fața belgiencei Elise Mertens (15 WTA, 22 de ani) și s-a calificat in finala de la San Jose dupa o victorie in 3 seturi, scor 4-6, 6-3, 6-1. Romanca de 30 de ani a obținut astfel calificarea in prima finala WTA Premier, acolo unde…

- Orange va asigura infrastructura de conexiune la internet, pentru a sustine traficul generat de sutele de mii de participanti asteptati la festival. Anul acesta Orange a ales sa fie in mijlocul distractiei, sa aduca reteaua mai aproape de cat mai multi oameni si sa depaseasca asteptarile iubitorilor…

- Clubul de fotbal Politehnica Iasi si-a recuperat sigla si marca. Gruparea din Copou a primit dreptul de utilizare a siglei si a marcii verbale FC Politehnica Iasi. ”Astazi, 11 iulie 2018, CSM Politehnica Iasi a primit dreptul de utilizare a siglei si a marcii verbale FC Politehnica Iasi si, astfel,…

- Prin intermediul unui comunicat oficial, clubul din Copou anunța ca din sezonul viitorul se va numi "FC Politehnica Iasi". Aceasta este vechea denumire a gruparii care, mai mult, iși va schimba și sigla. "Ne-am recapatat identitatea! Astazi, 11 iulie 2018, CSM Politehnica Iași a primit dreptul…

- Lidera WTA a traversat cateva situații delicate, pe care le-a gestionat impecabil. In ultimii 10 ani, jucatoarea de tenis din Constanța a progresat fara incetare, totul culminand cu succesul de la Paris. De asemenea, ea a rupt cateva bariere psihologice care au descatușat-o.

- Dan Negru și-a dorit sa fie șofer de TIR. Cel de-al noualea sezon “Next Star”, care va incepe sambata, 16 iunie, de la ora 20.00, va aduce in fața telespectatorilor cei mai talentați copii din Romania, copii intre 3 și 14 ani, care exceleaza in domenii dintre cele mai diverse. Vor urca pe scena cantareți,…

- Mihaela Buzarnescu va intra in top 30 WTA și va primi un cec de 222.000 de euro, cel mai mare pana acum din cariera. Sportiva a si decis ce va face cu o parte din bani: va pleca intr-o vacanța in Bora Bora! "Nu prea imi fac cadouri, dupa turnee. Acum, aș vrea sa plec, la finalul anului, intr-o…

- Tinerii din medii defavorizate vor fi ghidati de specialisti pentru a putea alege continuarea studiilor la nivel universitar. „Gasește-ți calea spre UVT” este unul din cele șase proiecte caștigate de UVT in urma competiției de proiecte finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituționala destinat…