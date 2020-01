Rateurile Consiliului de Monitorizare, care ar trebui sa apere persoanele cu dizabilitati

Stiri pe aceeasi tema

- Portalul pentru adulți Pornhub este chemat in fața instanței pentru ca nu ofera posibilitați egale de a se bucura de conținutul oferit și persoanelor care au deficiențe de auz ori sufera de surzenie, informeaza Hotnews, citand TMZ. Site-ul pentru adulți Pornhub este dat in judecata de Yaroslav Suris…

- Peste 37.000 de prahoveni sunt inregistrati cu un anumit grad de handicap N. Dumitrescu Daca in urma cu putina vreme se anunta faptul ca speranta de viata in Romania este printre cele mai scazute din Uniunea Europeana – de doar 75 de ani, fata de aproape 81 de ani, media europeana – ieri au facute…

- Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati este celebrata in fiecare an, in data de 3 decembrie. A fost instituita de Organizatia Natiunilor Unite din anul 1992, cu scopul de a promova si implementa programele destinate imbunatatirii conditiilor de viata pentru aceste categorii sociale. Marcarea…

- ARAD. La 3 decembrie se sarbatoreste Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați. Direcția de Asistența Sociala Arad, cu sprijinul Primariei Municipiului Arad și al Consiliului Local al Municipiului Arad, a marcat aceasta zi in cadrul Centrului de reabilitare socio-profesionala „Creativ”,…

- Persoanele cu dizabilitați din județul Vrancea, cu varsta cuprinsa intre 18 și 65 ani, care sunt in cautarea unui loc de munca, urmeaza sa primeasca vouchere in cuantum de pana la 5.000 euro, pe care le pot folosi ca sa iși procure echipamente ce le pot ușura viața și ii pot ajuta sa desfașoare o […]…

- Incepand cu 30 octombrie 2019, in Cartierul Bora din Slobozia funcționeaza Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilitați «Kalina și Maria». Scopul Centrului este de a oferi persoanelor cu dizabilitați servicii de protecție și asistența sociala. Costul mediu lunar pentru…

- 1. Persoanele beneficiare ale L 118/1990, L 189/2000 si OUG 214/1999 – stramutați, refugiați, deportați și deținuti politici - beneficiaza de gratuitate la transportul în comun pe toate liniile în cadrul Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj (municipiul Cluj-Napoca,…

- Organizatia Salvati Copiii cere Guvernului Romaniei abrogarea urgenta a prevederilor in baza carora au fost comasate Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptii (ANPDCA) cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD). Conform unui comunicat…