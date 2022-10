Rate mai mari la credite, de astăzi Ratele la creditele contractate de romani dupa luna mai 2019, dar și cele la creditele refinanțate cresc din nou. Motivul: de astazi, 1 octombrie, se majoreaza indicele de referința pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC). Astfel, de la 1 octombrie, IRCC crește de la 2,65% la 4,06%, conform datelor publicate de Banca Naționala a Romaniei. Noul […] The post Rate mai mari la credite, de astazi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

