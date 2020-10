Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului inregistrat la nivel national, in luna august, s-a situat la 3,3%, dupa cum reiese din datele publicate azi de Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), citate de agerpres . Procentul raportat in august a fost cu 0,26 puncte procentuale peste valoarea consemnata in aceeasi…

- Numarul somerilor din judetul Bistrita-Nasaud a crescut, in luna iulie, cu 521 de persoane fata de luna iunie, iar aproape 44% dintre acestia au varste cuprinse intre 30 si 49 de ani, potrivit datelor comunicate marti de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM). La sfarsitul…

- Rata somajului inregistrat la nivel national, in luna iulie, s-a situat la 3,27%, cu 0,26 puncte procentuale peste valoarea consemnata in aceeasi luna din 2019, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), relateaza Agerpres. Procentul raportat in iulie a fost, insa,…

- CARAS-SEVERIN – Luni bune, un judet cu cifre ale saraciei, atat la angajari cat si la salarii, a transpirat la temperatura somajului tehnic si a concedierilor colective. Chiar si asa, oficial, cifrele in judet nu inregistreaza vreo explozie notabila! Caras-Severinul intra in luna iulie cu o rata a somajului…