Pe 30 noiembrie, Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava avea in evidența 10.539 de șomeri, cu 164 mai mulți decit la sfirșitul lunii octombrie. Doar 2.493 dintre ei primeau indemnizație. In județul Suceava, rata șomajului a ajuns la 5,51%, fiind cu 2,47% peste media naționala. La finele lunii noiembrie, in evidențele ANOFM se aflau […]