- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,3% in luna august a acestui an, de la 15% in luna iulie, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari scumpiri au avut loc la gaze, cartofi și ulei. „Preturile de consum in luna august 2022 comparativ cu luna iulie 2022…

- Managerii estimeaza pentru urmatoarele doua luni o crestere moderata a activitatii in comertul cu amanuntul si majorarea accentuata a preturilor in constructii si comert, arata datele Institutului Național de Statistica (INS), citate de antena3.ro. In plus, majoritatea managerilor estimeaza stabilitatea…

- Biroul National de Statistica informeaza ca indicele preturilor producatorului (preturile medii de vanzare de catre intreprinderile agricole) la produsele agricole in ianuarie-iunie 2022 fata de perioada respectiva a anului 2021 a marcat 109,5%.

