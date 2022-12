Rata de neocupare a clădirilor de birouri nou construite este aproape la jumătate față de cea a clădirilor mai vechi Rata de neocupare a birourilor moderne, construite in ultimii 10 ani in București, se situa la aproximativ 10% la jumatatea lui 2022, fața de aproape 18% pentru cladirile care au fost livrate pana in 2012. Aceasta diferența majora scoate in evidența imbunatațirile din punct de vedere calitativ aduse birourilor livrate in Romania, cladirile mai vechi și bine poziționate reușind și ele sa se mențina destul de bine. Coroborat cu o rezerva redusa de proiecte pentru urmatorii ani, acest context ar putea duce la constrangeri semnificative in ceea ce privește oferta, in cazul in care cererea va crește,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

