- Județul Suceava a intrat in zona verde ca urmare a scaderii incidenței din ultimele 14 zile a cazurilor de coronavirus. Potrivit raportarii oficiale, astazi, rata de infectare din județul Suceava este de 1,44 de cazuri la mia de locuitori, in scadere de la 1,53, cat a fost joi. De asemenea, astazi a…

- In municipiul Suceava, aflat in zona galbena, rata de infectare cu noul coronavirus a scazut de 2,70 la 2,54. Dintre municipiile din județ, in zona roșie, cu incidențe cumulate de peste 3 sunt Radauți, cu 3,49 și Vatra Dornei, cu 3,38. La Falticeni, rata e de 1,98, iar la Campulung, de 1,96. In zona…

- Incidența cazurilor de coronavirus din județul Brașov este, in continuare, in scadere. Rata cumulata pe ultimele 14 zile este de 5,62 la mia de locuitori astazi, fața de 5,96 cat era ieri. Și in municipiul Brașov avem o incidența mai mica astazi, de 8,09, fața de 8,52 la mia de locuitori ieri. In Ghimbav…

- Rata de infectare cu noul coronavirus a scazut, astazi, la sub doua cazuri la mia de locuitori. Potrivit informarii oficiale de astazi, incidența inregistrata la 14 zile din județul Suceava este de 1,96, in condițiile in care ieri aceasta a fost de 2,1. Pe de alta parte, Prefectura Suceava a transmis…

- Rata de infectare in județul Suceava a scazut la 2,12 cazuri la mia de locuitori. In cursul zilei de vineri incidența cazurilor la mia de locuitori ai județului a fost de 2,19. Potrivit unui comunicat oficial al Prefecturii Suceava, conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale,…

- In județul Suceava s-au mai confirmat 138 de cazuri de coronavirus, dupa ce au fost prelucrate numai 588 de teste. Astfel, numarul imbolnavirilor a ajuns la 12.754. Conform Instituției Prefectului, 10.258 pacienți au fost declarați vindecați, dintre care 147 de la raportarea anterioara. La nivelul județului…

- Rata de infectare cu COVID-19 din București a ajuns, marți, la 3.18 la mia de locuitori, in scadere fața de iua de luni, cand a fost de era de 3.51. Alaturi de București, cinci județe se afla in scenariul roșu:Alba: 3.66Harghita: 3.22Cluj: 3.7Salaj: 3.24Timiș: 3.16Astfel, in județul Alba, fața de ziua…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost confirmate 73 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cu 25 in minus fața de situația anterioara, dupa ce s-au efectuat 500 de teste. Potrivit Instituției Prefectului, astazi dimineața, in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou”…